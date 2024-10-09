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Байден обговорить з Нетаньягу атаку Ізраїлю на Іран, — Axios

9 жовтня 2024 07:42
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Байден поговорить з Нетаньягу про атаку Ізраїлю на Іран
Президент США Джо Байден говорить телефоном. Фото: White House
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У середу вранці, 9 жовтня, президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Йтиметься про плани Ізраїлю завдати удару Ірану.

Про це пише Axios із посиланням на трьох американських чиновників.

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Що відомо

Ця телефонна розмова стане першою між Байденом і Нетаньягу за два напружені місяці і відбудеться в той час, коли Ізраїль розглядає можливість великих атак, які можуть суттєво загострити регіональну війну.

У вівторок увечері Нетаньягу провів кілька годин за бесідою з високопоставленими міністрами та головами ізраїльських військових та розвідувальних служб, щоб дійти рішення про масштаби та терміни атак Ізраїлю.

Очікується, що дії у відповідь будуть значними і, швидше за все, включатимуть поєднання авіаударів по військових об'єктах в Ірані і таємних атак, подібних до тієї, в результаті якої в Тегерані був убитий лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Також Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, проти чого, за словами Байдена, він виступатиме.

Один із помічників Нетаньягу сказав Axios, що як тільки рішення буде ухвалено, ізраїльський прем'єр захоче проінформувати Байдена.

"Ми хочемо використати цей дзвінок, щоб спробувати визначити межі ізраїльської відплати", — заявив Axios американський чиновник.

Він додав, що США хочуть бути впевнені в тому, що Ізраїль атакує важливі цілі в Ірані, але не допускає невідповідності.

Іран атакував ракетами Ізраїль

Підводячи межу, видання додало, що очікувана телефонна розмова Байдена і Нетаньягу відбудеться через тиждень після того, як Іран запустив по ізраїльській державі близько 180 балістичних ракет.

Багато з них було перехоплено, проте по двох ізраїльських авіабазах все ж таки було завдано певних збитків. Декілька ракет впали неподалік штаб-квартири розвідки Моссада в Тель-Авіві, але не завдали жодної шкоди.

Іран здійснив атаку у відповідь на низку ізраїльських вбивств високопосадовців ХАМАС, Хезболли та іранських чиновників. Тегеран заявив, що його відповідь закінчиться, якщо Ізраїль не нападе на Іран. Ізраїль, зі свого боку, заприсягся помститися.

Представники США та Ізраїлю вважають, що реакція у відповідь триватиме. Зокрема, Іран відповість на атаку Ізраїлю, а США та Ізраїлю доведеться працювати разом, щоб протистояти іранській відповіді.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.

Своєю чергою колишній президент США і нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю слід дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.

Джо Байден США Ізраїль війна Беньямін Нетаньягу

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