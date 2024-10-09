Байден поговорит с Нетаньяху об атаке Израиля на Иран

Президент США Джо Байден говорит по телефону. Фото: White House

В среду утром 9 октября президент США Джо Байден проведет важный телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Речь будет идти о планах Израиля нанести удар по Ирану.

Об этом пишет Axios ссылаясь на трех американских чиновников.

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Что известно

Данный телефонный разговор станет первым между Байденом и Нетаньяху за два напряженных месяца и состоится в то время, когда Израиль рассматривает возможность крупных атак, которые могут существенно обострить региональную войну.

Во вторник вечером Нетаньяху провел несколько часов за беседой с высокопоставленными министрами и главами израильских военных и разведывательных служб, чтобы прийти к решению о масштабах и сроках атак Израиля.

Ожидается, что ответные действия будут значительными и, скорее всего, будут включать в себя сочетание авиаударов по военным объектам в Иране и тайных атак, подобных той, в результате которой в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Также Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, против чего, по словам Байдена, он будет выступать.

Один из помощников Нетаньяху сказал Axios, что как только решение будет принято, израильский премьер захочет проинформировать Байдена.

"Мы хотим использовать этот звонок, чтобы попытаться определить пределы израильского возмездия", — заявил Axios американский чиновник.

Он добавил, что США хотят быть уверены в том, что Израиль атакует важные цели в Иране, но при этом не допускает несоразмерности.

Иран атаковал ракетами Израиль

Подводя черту, издание добавило, что ожидаемый телефонный разговор Байдена и Нетаньяху состоится через неделю после того, как Иран запустил по израильскому государству около 180 баллистических ракет.

Многие из них были перехвачены, однако по двум израильским авиабазам все же был нанесен определенный урон. Несколько ракет упали недалеко от штаб-квартиры разведки Моссада в Тель-Авиве, но не причинили никакого ущерба.

Иран совершил атаку в ответ на череду израильских убийств высокопоставленных представителей ХАМАС, Хезболлы и иранских чиновников. Тегеран заявил, что его ответ на этом закончится, если Израиль не нападет на Иран. Израиль, со своей стороны, поклялся отомстить.

Представители США и Израиля полагают, что ответная реакция будет продолжаться. В частности, Иран ответит на атаку Израиля, а США и Израилю придется работать вместе, чтобы противостоять иранскому ответу.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.

В свою очередь, бывший президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.