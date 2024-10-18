Прем'єр Ізраїлю зробив заяву після ліквідації лідера ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив на телевізійній пресконференція після того, як ізраїльські військові повідомили, що вбили лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара. Він зробив важливу заяву щодо планів Ізраїля.

Про це інформує The Guardian.

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За словами Нетаньяху, зло "зазнало важкого удару", але попереджає, що "завдання, яке стоїть перед нами, ще не завершене".

Він описав смерть Сінвара як "початок кінця" і заявив, що Ізраїль продовжуватиме працювати до кінця війни.

"Ми сьогодні продемонстрували, що всі, хто намагається нам нашкодити, з ними так і відбувається. І як сили добра завжди можуть перемогти сили зла і темряви. Війна ще триває, і це дорого коштує", — сказав Нетаньяху.

Звертаючись до народу Ізраїлю, Нетаньяху акцентував, що перед країною "все ще стоїть багато викликів", і що "ми маємо залишатися стійкими" і "твердо стояти на своїй землі та продовжувати боротися".

Нагадаємо, минулого тижня Іран здійснив наймасштабнішу повітряну атаку на Ізраїль, випустивши близько 400 ракет.

Також зазначимо, що напередодні ізраїльська армія здійснила серію авіаударів по столиці Сирії Дамаску. Одна з ракет влучила в район поблизу посольства Ірану.