Ізраїль завдав ударів по Сирії — є руйнування

Ізраїль вдарив по столиці Сирії — Reuters
Ізраїльські військові сили здійснили серію авіаударів по столиці Сирії Дамаску. Одна з ракет влучила в район поблизу посольства Ірану, що спричинило масштабні руйнування.
Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 8 жовтня.
Удар Ізраїлю по Сирії
На місці події тривають рятувальні роботи, задіяні екстрені служби, які шукають постраждалих під уламками.
За інформацією ізраїльських медіа, внаслідок обстрілу загинув високопосадовець, тісно пов'язаний з іранським урядом. Однак офіційних заяв від Ірану з цього приводу поки що не надходило.
Нагадаємо, на початку жовтня Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану.
Також президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.
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