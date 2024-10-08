Ізраїль завдав ударів по Сирії — є руйнування

Наслідки атаки. Фото: Reuters

Ізраїльські військові сили здійснили серію авіаударів по столиці Сирії Дамаску. Одна з ракет влучила в район поблизу посольства Ірану, що спричинило масштабні руйнування.

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 8 жовтня.

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На місці події тривають рятувальні роботи, задіяні екстрені служби, які шукають постраждалих під уламками.

За інформацією ізраїльських медіа, внаслідок обстрілу загинув високопосадовець, тісно пов'язаний з іранським урядом. Однак офіційних заяв від Ірану з цього приводу поки що не надходило.

Нагадаємо, на початку жовтня Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану.

Також президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.