Израиль нанес удары по Сирии — есть разрушения

Последствия атаки. Фото: Reuters

Израильские военные силы совершили серию авиаударов по столице Сирии Дамаска. Одна из ракет попала в район вблизи посольства Ирана, что повлекло за собой масштабные разрушения.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 8 октября.

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На месте происшествия продолжаются спасательные работы, задействованы экстренные службы, которые ищут пострадавших под обломками.

По информации израильских медиа, в результате обстрела погиб высокопоставленный чиновник, тесно связанный с иранским правительством. Однако официальных заявлений от Ирана на этот счет пока не поступало.

Напомним, в начале октября Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.

Также президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.