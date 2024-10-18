Премьер Израиля сделал заявление после ликвидации лидера ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на телевизионной пресс-конференции после того, как израильские военные сообщили, что убили лидера ХАМАС Яхью Синвара. Он сделал важное заявление о планах Израиля.

Об этом информирует The Guardian.

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По словам Нетаньяху, зло "испытало тяжелый удар", но предупреждает, что "стоящая перед нами задача еще не завершена".

Он описал смерть Синвара как "начало конца" и заявил, что Израиль будет продолжать работу до конца войны.

"Мы сегодня продемонстрировали, что все, кто пытается нам навредить, с ними так и происходит. И как силы добра всегда могут победить силы зла и тьмы. Война еще продолжается, и это дорого стоит", —сказал Нетаньяху.

Обращаясь к народу Израиля, Нетаньяху акцентировал, что перед страной "все еще стоит много вызовов", и что "мы должны оставаться стойкими" и "твердо стоять на своей земле и продолжать бороться".

Напомним, на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.

Также отметим, что накануне израильская армия совершила серию авиаударов по столице Сирии Дамаска . Одна из ракет попала в район вблизи посольства Ирана.