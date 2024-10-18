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Что собирается делать Израиль после ликвидации лидера ХАМАС — Нетаньяху сделал заявление

18 октября 2024 03:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Премьер Израиля сделал заявление после ликвидации лидера ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на телевизионной пресс-конференции после того, как израильские военные сообщили, что убили лидера ХАМАС Яхью Синвара. Он сделал важное заявление о планах Израиля.

Об этом информирует The Guardian.

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По словам Нетаньяху, зло "испытало тяжелый удар", но предупреждает, что "стоящая перед нами задача еще не завершена".

Он описал смерть Синвара как "начало конца" и заявил, что Израиль будет продолжать работу до конца войны.

"Мы сегодня продемонстрировали, что все, кто пытается нам навредить, с ними так и происходит. И как силы добра всегда могут победить силы зла и тьмы. Война еще продолжается, и это дорого стоит", —сказал Нетаньяху.

Обращаясь к народу Израиля, Нетаньяху акцентировал, что перед страной "все еще стоит много вызовов", и что "мы должны оставаться стойкими" и "твердо стоять на своей земле и продолжать бороться".

Напомним, на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.

Также отметим, что накануне израильская армия совершила серию авиаударов по столице Сирии Дамаска . Одна из ракет попала в район вблизи посольства Ирана.

ХАМАС Беньямин Нетаньяху террористы війна Израиль

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