Атака дрона на дом Нетаньяху - израильский премьер заявил о покушении

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Беспилотники из Ливана в субботу, 19 октября, атаковали здание премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Чиновник назвал эту атаку покушением на его жизнь.

Об этом пишет AP в воскресенье, 20 октября.

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🚨HEZBOLLAH DRONE HITS NETANYAHU'S HOUSE



Israeli Prime Minister's Office



A drone was launched from Lebanon and directly hit Benjamin Netanyahu's home in Caesarea

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The drone that hit Netanyahu's home in Caesarea exploded despite Israeli military helicopters chasing it the… pic.twitter.com/f8L9hWE8kz — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 19, 2024

Покушение на Нетаньяху

Офис Нетаньяху отметил, что один из беспилотников был нацелен на его дом, но ни его, ни жены в доме на момент атаки не было. Израильский премьер отметил, что этот инцидент не остановит "справедливую войну против врагов".

"Попытка марионеточной иранской группировки "Хезболла" убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой", — сказал он.

В то же время "Хезболла" не взяла на себя ответственность, но подтвердила причастность к нескольким ракетным обстрелам Израиля. Израиль же нанес не менее 10 авиаударов по объектам группировки в южном пригороде Бейрута.

Напомним, израильская армия ликвидировала лидера ХАМАСа Яхью Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на телевизионной пресс-конференции и сделал важное заявление.

Кроме того, два других беспилотника, которые Ливан запустил вчера утром, были сбиты средствами ПВО.