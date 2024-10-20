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Нетаньяху заявил, что атака БпЛА на дом была покушением на его жизнь

20 октября 2024 17:56
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака дрона на дом Нетаньяху - израильский премьер заявил о покушении
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS
Евгения Брюховецкая - редактор

Беспилотники из Ливана в субботу, 19 октября, атаковали здание премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Чиновник назвал эту атаку покушением на его жизнь.

Об этом пишет AP в воскресенье, 20 октября.

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Офис Нетаньяху отметил, что один из беспилотников был нацелен на его дом, но ни его, ни жены в доме на момент атаки не было. Израильский премьер отметил, что этот инцидент не остановит "справедливую войну против врагов".

"Попытка марионеточной иранской группировки "Хезболла" убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой", — сказал он.

В то же время "Хезболла" не взяла на себя ответственность, но подтвердила причастность к нескольким ракетным обстрелам Израиля. Израиль же нанес не менее 10 авиаударов по объектам группировки в южном пригороде Бейрута.

Напомним, израильская армия ликвидировала лидера ХАМАСа Яхью Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на телевизионной пресс-конференции и сделал важное заявление.

Кроме того, два других беспилотника, которые Ливан запустил вчера утром, были сбиты средствами ПВО.

Биньямин Нетаньяху Хезболла дроны атака Ливан Израиль

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