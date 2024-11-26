Израиль согласился на перемирие с Хезболлой - с какой даты она будет действовать

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил правительству принять соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой "Хезболла". Перемирие вступит в силу уже в среду, 27 ноября.

Об этом пишет Reuters во вторник, 26 ноября.

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В материале говорится, что Израиль и ливанская "Хезболла" прекратят огонь в рамках соглашения. Целью документа является прекращение боевых действий, которые продолжаются более года и разгорелись в результате конфликта в Газе.

Согласно ей стороны должны вывести свои силы из южного Ливана в течение 60 дней, а группировка останется к северу от реки Литани в 30 километрах от границы.

По данным издания The Times of Israel, продолжительность соглашения будет зависеть от действий "Хезболлы", и если группировка попытается восстановить "инфраструктуру террора" вблизи границы — Израиль будет атаковать.

"Если она выпустит ракету, если она выкопает тоннель, если она привезет грузовик с ракетами, мы атакуем. Хорошее соглашение — это то, которое соблюдается, и мы его будем придерживаться", — сказал Нетаньяху.

В то же время президент США Джо Байден подтвердил, что Израиль и "Хезболла" официально приняли соглашение о перемирии.

Известно, что из-за боевых действий в Ливане погибли по меньшей мере 3700 человек и более 15 тысяч получили ранения.

Напомним, МКС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.

Издание The Guardian писало, что не все страны, которые подписались под уставом МКС, готовы арестовать Нетаньяху.