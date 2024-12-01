Що відбувається у Сирії — російська авіація посилено бомбардує зайняте повстанцями місто Ідліб

Російсько-сирійська авіація посилено бомбардує Ідліб, — Reuters
У неділю, 1 грудня, російські та сирійські літаки почали завдавати посилених ударів по контрольованому повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії. Щонайменше семеро людей загинули, а десятки отримали поранення.
Про це повідомили військові джерела Reuters.
Що відбувається у Сирії
Посилені бомбардування почалися після того, як президент Сирії Башар аль-Асад заявив про намір розгромити повстанців.
За словами місцевих жителів, від однієї з атак постраждав багатолюдний житловий район у центрі Ідліба. Це найбільше місто в повстанському анклаві поблизу турецького кордону, де проживають близько чотирьох мільйонів людей, переважно в тимчасових наметах і будинках.
За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули, а десятки отримали поранення.
Сирійська армія та її союзник Росія стверджують, що їхні удари нібито спрямовані проти схованок повстанських груп, і заперечують напади на цивільне населення.
Напередодні, в суботу, російська та сирійська авіація завдала ударів по інших містах у провінції Ідліб. Ця провінція опинилася під повним контролем повстанців після одного з наймасштабніших наступів за останні роки громадянської війни. До цього часу лінії фронту залишалися майже незмінними з 2020 року.
Раніше ми повідомляли, що в Сирії повстанці захопили російську техніку. Це сталося під час стрімкого наступу на російських окупантів.
Також ми писали, що сирійські повстанці увійшли до більшої частини Алеппо. Армія Сирії зазнала втрат і була змушена передислокуватися.
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