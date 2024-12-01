Що відбувається у Сирії — російська авіація посилено бомбардує зайняте повстанцями місто Ідліб

Наслідки сирійсько-російського бомбардування. Фото: Reuters

У неділю, 1 грудня, російські та сирійські літаки почали завдавати посилених ударів по контрольованому повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії. Щонайменше семеро людей загинули, а десятки отримали поранення.

Про це повідомили військові джерела Reuters.

Читайте також:

Що відбувається у Сирії

Посилені бомбардування почалися після того, як президент Сирії Башар аль-Асад заявив про намір розгромити повстанців.

За словами місцевих жителів, від однієї з атак постраждав багатолюдний житловий район у центрі Ідліба. Це найбільше місто в повстанському анклаві поблизу турецького кордону, де проживають близько чотирьох мільйонів людей, переважно в тимчасових наметах і будинках.

Наслідки бомбардування. Фото: Reuters

За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули, а десятки отримали поранення.

Сирійська армія та її союзник Росія стверджують, що їхні удари нібито спрямовані проти схованок повстанських груп, і заперечують напади на цивільне населення.

Члени "Білих шоломів" працюють на місці удару в Ідлібі. Фото: Reuters

Напередодні, в суботу, російська та сирійська авіація завдала ударів по інших містах у провінції Ідліб. Ця провінція опинилася під повним контролем повстанців після одного з наймасштабніших наступів за останні роки громадянської війни. До цього часу лінії фронту залишалися майже незмінними з 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що в Сирії повстанці захопили російську техніку. Це сталося під час стрімкого наступу на російських окупантів.

Також ми писали, що сирійські повстанці увійшли до більшої частини Алеппо. Армія Сирії зазнала втрат і була змушена передислокуватися.