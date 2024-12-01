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Повстанці у Сирії захопили російську техніку та літак — відео

1 грудня 2024 14:59
Ольга Антоновська - редактор
В мережі з'явилось відео захопленої повстанцями техніки РФ у Сирії
Повстанець у захопленій техніці росіян. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

В Сирії повстанці захопили російську техніку. Це сталося під час стрімкого наступу на російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в соцмережах у неділю, 1 листопада.

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Сирійські повстанці захопили техніку росіян

Повстанці у Сирії дали доброго прочухана російським окупантам. Їм вдалося захопити ЗРПК "Панцир", РСЗВ "Ураган" та літак L-39.

Як зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, сирійський проєкт Москви та Тегерану "посипався на очах". Він зауважив, що це саме могло б статися з самою Росією, якби багато націй не втрачали шанс зараз вирішити це питання.

Що відбувається в Сирії
Андрій Коваленко висловився про ситуацію в Сирії. Фото: скриншот

Що відбувається в Сирії

Як повідомив військовий оглядач основних подій на Близькому Сході порталу "Мілітарний", рух повстанських сил на південь прогнозовано сповільнився. Стрімке просування рейдових груп не було закріплене додатковими силами.

"Це змусило повстанців вчора ввечері відійти від міста Хама та закріпитися північніше. Загалом у цьому секторі сирійські повстанці за добу пройшли понад 43 км", — йдеться у повідомленні.

Сили противника, які панічно втекли з Хама замінили свіжі підрозділи асадитів з важкою технікою. Як зазначає військовий оглядач, сирійський режим заявив про підготовку до контрасту.

"Для повстанців, поки ситуація в Хама нестабільна, треба зміцнювати позиції у щойно звільнених районах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль скликав термінову нараду через ситуацію в Сирії. Країна насторожена через просування повстанців-джихадистів.

Сирійські повстанці увійшли до більшої частини Алеппо. Армія Сирії зазнала втрат і була змушена передислокуватися. 

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