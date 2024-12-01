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В Ізраїлі скликали термінову нараду через Сирію — чого очікують

1 грудня 2024 00:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Ізраїлі вважають, що ситуація в Сирії допоможе відволікти сили Хезболли
Прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Ізраїль з великою настороженістю спостерігає за просуванням повстанців-джихадистів у Сирії, а керівники розвідки кажуть, що події політичного плану в Сирії можуть зрештою спричинити проблеми для Ізраїлю. Прем'єр країни Біньямін Нетаньягу провів термінові консультації з ключовими фігурами в оборонному відомстві Ізраїля. 

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Згідно з джерелами журналістів у спецслужбах Ізраїля, під час консультацій зроблено висновок, що тепер увага Хезболли буде переключена на Сирію, а також "її сили, щоб захистити режим Асада". Це, своєю чергою, підвищить ймовірність дотримання перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Що стосується самої сирійської території, де Армія оборони Ізраїлю працювала над тим, щоб запобігти передачі зброї Хезболлі та зірвати прямі загрози з боку проіранських сил, "свобода військових операцій Ізраїлю, очевидно, розшириться".

Повідомляється, що керівники розвідки відзначили, що "останні події видаються позитивними". Але, як кажуть, вони попереджали, що "крах режиму Асада, швидше за все, створить хаос, у якому є ризик військової загрози Ізраїлю".

Нагадаємо, у столиці Сирії Дамаску розпочалися вуличні бої та стрілянина біля ключових урядових об'єктів. Це може свідчити про спробу військового перевороту проти режиму Башара Асада. 

Також ми писали про те, що у Грузії 30 листопада проходить масштабна акція протесту. Тисячі небайдужих людей вийшли на вулиці — невідомі підпалили будівлю парламенту.

Ізраїль Беньямін Нетаньягу Сирія Ліван війна Хезболла

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