В Израиле считают, что ситуация в Сирии поможет отвлечь силы Хезболлы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Израиль с большой настороженностью наблюдает за продвижением повстанцев-джихадистов в Сирии, а руководители разведки говорят, что события политического противостояния в Сирии могут в конечном счете вызвать проблемы для Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху провел срочные консультации с ключевыми фигурами в оборонном ведомстве Израиля.

Об этом сообщает издание The Times of Israel .

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Согласно источникам журналистов в спецслужбах Израиля, в ходе консультаций сделан вывод, что теперь внимание Хезболлы будет переключено на Сирию, а также "ее силы, чтобы защитить режим Асада". Это, в свою очередь, повысит вероятность соблюдения перемирия между Израилем и Ливаном.

Что касается самой сирийской территории, где Армия обороны Израиля работала над тем, чтобы предотвратить передачу оружия Хезболле и сорвать прямые угрозы со стороны проиранских сил, "свобода военных операций Израиля, очевидно, расширится".

Сообщается, что руководители разведки отметили, что "последние события кажутся положительными". Но они предупреждали, что "крушение режима Асада, скорее всего, создаст хаос, содержащий риск военной угрозы Израилю".

Напомним, в столице Сирии Дамаске начались уличные бои и стрельба возле ключевых правительственных объектов. Это может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.

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