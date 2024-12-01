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Повстанцы в Сирии захватили российскую технику и самолет — видео

1 декабря 2024 14:59
Ольга Антоновская - редактор
В сети появилось видео захваченной повстанцами техники РФ в Сирии
Повстанец у захваченной технике россиян. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

В Сирии повстанцы захватили российскую технику. Это произошло во время стремительного наступления на русских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 1 декабря.

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Повстанцы в Сирии дали хорошую взбучку российским оккупантам. Им удалось захватить ЗРПК "Панцирь", РСЗО "Ураган" и самолет L-39.

Как отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, сирийский проект Москвы и Тегерана "посыпался на глазах". Он отметил, что это могло бы произойти с самой Россией, если бы многие нации не упускали шанс сейчас решить этот вопрос.

Что происходит в Сирии
Андрей Коваленко высказался о ситуации в Сирии. Фото: скриншот

Что происходит в Сирии

Как сообщил военный обозреватель основных событий на Ближнем Востоке порталу "Милитарный", движение повстанческих сил на юг прогнозируемо замедлилось. Стремительное продвижение рейдовых групп не было закреплено дополнительными силами.

"Это заставило повстанцев вчера вечером отойти от города Хама и закрепиться к северу. Всего в этом секторе сирийские повстанцы за сутки прошли более 43 км", — говорится в сообщении.

Силы противника, панически сбежавшие из Хама, заменили свежие подразделения асадитов с тяжелой техникой. Как отмечает военный обозреватель, сирийский режим заявил о подготовке к контрасту.

"Для повстанцев, пока ситуация у Хама нестабильная, нужно укреплять позиции в только что освобожденных районах", — говорится в сообщении.

Напомним, Израиль созвал срочное совещание из-за ситуации в Сирии. Страна насторожена из-за продвижения повстанцев-джихадистов.

Сирийские повстанцы вошли в большую часть Алеппо. Армия Сирии понесла потери и была вынуждена передислоцироваться.

российские войска Сирия повстанцы армия госпереворот солдаты

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