Наступ повстанців у Сирії — російська армія зазнала шалених втрат і потрапила в оточення

Російські військові. Ілюстративне фото: foreignpolicy.com

Росіяни зазнали значних втрат у Сирії, через що було звільнено командувача угруповання РФ в арабській республіці. Йдеться про генерала Сергія Кісєля.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) в Telegram у неділю, 1 грудня.

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Втрати росіян у Сирії

У ГУР зазначають, що деякі підрозділи російської армії потрапили в оточення після успішних атак протурецьких сил. Сотні військових РФ зникли безвісти, а командування зазнало критики.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії, Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці ― генерала Сергія Кісєля", — йдеться у повідомленні.

Розвідники наголошують, що раніше Кісєль відзначився провальними діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що був звільнений з посади, а потім відправлений у Сирію.

"Замінити Кісєля та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала іншого воєначальника ― на територію арабської країни вже прибув генерал Олександ Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках", — додали в ГУР.

Нагадаємо, у столиці Сирії Дамаску розпочалися вуличні бої та стрілянина біля ключових урядових об'єктів. Це може свідчити про спробу військового перевороту проти режиму Башара Асада.

Крім того, сирійські повстанці увійшли до більшої частини Алеппо. Армія Сирії зазнала втрат і була змушена передислокуватися.