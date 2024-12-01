Наступление повстанцев в Сирии — российская армия понесла потери и попала в окружение

Армия РФ оказалась в окружении в Сирии и понесла потери, — ГУР
Россияне понесли значительные потери в Сирии, из-за чего был уволен командующий группировкой РФ в арабской республике. Речь идет о генерале Сергее Киселе.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) в Telegram в воскресенье, 1 декабря.
Потери россиян в Сирии
В ГУР отмечают, что некоторые подразделения российской армии оказались в окружении после успешных атак протурецких сил. Сотни военных РФ пропали без вести, а командование подверглось критике.
"На фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии, Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя", — говорится в сообщении.
Разведчики также замечают, что ранее Кисель отметился провальными действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что был уволен с должности, а затем отправлен в Сирию.
"Заменить Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва направила другого военачальника — на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах", — добавили в ГУР.
Напомним, в столице Сирии Дамаске начались уличные бои возле ключевых правительственных объектов. Это может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.
Кроме того, сирийские повстанцы вошли в большую часть города Алеппо. Армия Сирии понесла потери и была вынуждена передислоцироваться.
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