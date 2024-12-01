Что происходит в Сирии — российская авиация усиленно бомбит занятый повстанцами город Идлиб

Российско-сирийская авиация усиленно бомбит Идлиб, — Reuters
В воскресенье, 1 декабря, российские и сирийские самолеты начали наносить усиленные удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии. По меньшей мере, семь человек погибли, а десятки получили ранения.
Об этом сообщили военные источники Reuters.
Что происходит в Сирии
Усиленные бомбардировки начались после того, как президент Сирии Башар аль-Асад заявил о намерении разгромить повстанцев.
По словам местных жителей, от одной из атак пострадал многолюдный жилой район в центре Идлиба. Это самый большой город в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы, где проживают около четырех миллионов человек, преимущественно во временных палатках и домах.
По данным спасателей, по меньшей мере семь человек погибли, а десятки получили ранения.
Сирийская армия и ее союзник Россия утверждают, что их удары якобы направлены против тайников повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.
Накануне, в субботу, российская и сирийская авиация нанесла удары по другим городам в провинции Идлиб. Эта провинция оказалась под полным контролем повстанцев после одного из самых масштабных наступлений за последние годы гражданской войны. До этого времени линии фронта оставались почти неизменными с 2020 года.
Ранее мы сообщали, что в Сирии повстанцы захватили российскую технику. Это произошло во время стремительного наступления на российских оккупантов.
Также мы писали, что сирийские повстанцы вошли в большую часть города Алеппо. Армия Сирии понесла потери и была вынуждена передислоцироваться.
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