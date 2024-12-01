Что происходит в Сирии — российская авиация усиленно бомбит занятый повстанцами город Идлиб

Последствия сирийско-российской бомбардировки. Фото: Reuters

В воскресенье, 1 декабря, российские и сирийские самолеты начали наносить усиленные удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии. По меньшей мере, семь человек погибли, а десятки получили ранения.

Об этом сообщили военные источники Reuters.

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Усиленные бомбардировки начались после того, как президент Сирии Башар аль-Асад заявил о намерении разгромить повстанцев.

По словам местных жителей, от одной из атак пострадал многолюдный жилой район в центре Идлиба. Это самый большой город в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы, где проживают около четырех миллионов человек, преимущественно во временных палатках и домах.

Последствия бомбардировки. Фото: Reuters

По данным спасателей, по меньшей мере семь человек погибли, а десятки получили ранения.

Сирийская армия и ее союзник Россия утверждают, что их удары якобы направлены против тайников повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.

Члены "Белых шлемов" работают на месте удара в Идлибе. Фото: Reuters

Накануне, в субботу, российская и сирийская авиация нанесла удары по другим городам в провинции Идлиб. Эта провинция оказалась под полным контролем повстанцев после одного из самых масштабных наступлений за последние годы гражданской войны. До этого времени линии фронта оставались почти неизменными с 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в Сирии повстанцы захватили российскую технику. Это произошло во время стремительного наступления на российских оккупантов.

Также мы писали, что сирийские повстанцы вошли в большую часть города Алеппо. Армия Сирии понесла потери и была вынуждена передислоцироваться.