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Иран эвакуирует своих военных и дипломатов из Сирии, — NYT

7 декабря 2024 08:36
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Сирии — Иран начал эвакуацию своих военных
Люди едут на авто из-за восстания в Сирии. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников из Сирии из-за возобновления наступления повстанцев. Среди эвакуированных — командиры сил "Кудс", а также часть гражданских и дипломатов.

Об этом сообщило издание The New York Times в пятницу, 6 декабря.

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Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии

Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников из Сирии на фоне возобновления наступления повстанцев, которые за последние несколько дней захватили несколько важных городов в стране. Такие действия могут указывать на неспособность Ирана помочь президенту Башару Аль-Асаду сохранить власть.

Отмечается, что среди эвакуированных лиц есть старшие командиры сил "Кудс", что является одной из пяти внешних ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции. Они были перевезены в соседние страны — Ирак и Ливан. Также часть дипломатического персонала и гражданских лиц.

"Иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром, сообщили официальные лица на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса", — говорится в сообщении.

Также были эвакуированы персонал гвардейцев, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и иранские гражданские лица.

Этот шаг означает серьезные трудности для президента Сирии Башара аль-Асада, которого Иран поддерживал на протяжении всей 13-летней гражданской войны. Приказы об эвакуации принял и Иран, который использовал Сирию как ключевой путь для поставки оружия Хезболле в Ливане.

По словам иранского аналитика Мехди Рахмати, который консультирует правительство по региональной стратегии, Тегеран начал эвакуацию своих сил и военного персонала, поскольку "невозможно действовать как совещательные и вспомогательные силы, если сирийская армия не проявляет желания бороться".

"Суть заключается в том, что Иран понял, что он не может сейчас справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции, и этот вариант не рассматривается", — добавил аналитик.

По его словам, Иран понял то, что не сможет справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции.

Напомним, посольство Украины в Ливане призвало украинцев покинуть территорию Сирии. Причиной является ухудшение ситуации безопасности.

Ранее мы писали о том, что российские и сирийские военные самолеты усилили авиаудары по городу Идлиб на севере Сирии, находящемся под контролем повстанцев.

Иран эвакуация Сирия повстанцы военные війна

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