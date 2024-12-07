Ситуация в Сирии — в МИД заявили о полном провале российской армии и больших потерях

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД

Провал России в Сирии демонстрирует, что ресурсы кремлевского режима ограничены и он не так силен, как утверждает. Армия российского диктатора Владимира Путина понесла огромные потери.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Георгий Тихий в соцсети Х в субботу, 7 декабря.

Читайте также:

Россия не может воевать на два фронта

По словам Тихого, из-за колоссальных потерь в Украине Россия была вынуждена вывести большинство войск и техники из Сирии, оставив президент страны Башара Асада без необходимой поддержки.

"Примечательно также, что Кремль скрывает настоящие потери российских войск и техники в Сирии", — говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что провал России в Сирии демонстрирует, что ресурсы кремлевского режима ограничены и он не так силен, как об этом заявляет.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о захвате бойцами оппозиции многочисленных городов в Сирии. Он подчеркнул, что повстанцы сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать шаг к устранению президента страны Башара Асада.

Также мы писали, что повстанцы объявили о взятии под контроль южного города Дараа. На главной площади они разрушили памятник бывшему президенту Сирии Хафезу аль-Асаду.

Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников из Сирии. Среди эвакуированных — командиры сил "Кудс", а также часть гражданских и дипломатов.

Посольство Украины в Ливане призвало украинцев покинуть территорию Сирии. Причиной является ухудшение ситуации в сфере безопасности.