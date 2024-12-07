Громадянська війна у Сирії — повстанці захопили місто Дараа

Сирійські повстанці у місті Дараа. Фото: скриншот із відео

Повстанці в Сирії оголосили про взяття під контроль південного міста Дараа. На головній площі вони зруйнували пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини (SOHR).

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Повстанці в Сирії заявили про захоплення південного міста Дараа, яке стало символом початку громадянської війни в країні. Наразі понад 90% території провінції перебуває під контролем місцевих угруповань.

Відомо, що на головній площі міста повстанці зруйнували пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду, батьку нинішнього президента Башара Асада.

"Місцеві угруповання взяли під контроль райони в провінції Дараа, включаючи саме місто Дараа. Тепер вони контролюють понад 90 відсотків території провінції, оскільки сили режиму послідовно виводять війська", — йдеться у повідомленні SOHR.

Нагадаємо, після декількох років відносно затишшя вкінці листопада у Сирії спалахнула громадянська війна.

Групі повстанців, очолюваному угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), вже вдалося витіснити сирійські війська з міста Алеппо та ахопити місто Хама.

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