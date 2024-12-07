Гражданская война в Сирии – повстанцы захватили город Дараа

Сирийские повстанцы в Дараа. Фото: скриншот с видео

Повстанцы в Сирии объявили о взятии под контроль южного города Дараа. На главной площади они разрушили памятник бывшему президенту Сирии Хафезу аль-Асаду.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

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Повстанцы в Сирии заявили о захвате южного города Дараа, который стал символом начала гражданской войны в стране. Сейчас более 90% территории провинции находится под контролем местных группировок.

Известно, что на главной площади города повстанцы разрушили памятник бывшему президенту Сирии Хафезу аль-Асаду, отцу нынешнего президента Башара Асада.

"Местные группировки взяли под контроль районы в провинции Дараа, включая сам город Дараа. Теперь они контролируют более 90 процентов территории провинции, поскольку силы режима последовательно выводят войска", — говорится в сообщении SOHR.

Напомним, после нескольких лет относительно затишья в конце ноября в Сирии вспыхнула гражданская война.

Группе повстанцев, возглавляемой группировкой Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), уже удалось вытеснить сирийские войска из города Алеппо и захватить город Хама.

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