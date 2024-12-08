Сирийские повстанцы захватили город Хомс и направляются в Дамаск

Повстанцы в Сирии захватили город Хомс
Повстанцы в Сирии объявили, что в воскресенье утром после всего лишь дня боев они полностью взяли под свой контроль ключевой город Хомс. Помимо этого, они двинулись на столицу Дамаск, таким образом поставив под угрозу 24-летнее правление президента Башара Асада.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
Тысячи жителей Хомса вышли на улицы после того, как сирийская армия покинула город. Люди танцевали скандируя "Асад ушел, Хомс свободен" и "Да здравствует Сирия и долой Башара Асада".
Повстанцы тем временем стреляли в воздух в знак празднования, а молодежь срывала плакаты с изображением президента Сирии.
Падение Холмса дает повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей. Это в свою очередь, отделяет сирийскую столицу Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и где у его российских союзников есть военно-морская и авиабаза.
Также захват Хомса является мощным символом драматического возвращения повстанческого движения в 13-летнем конфликте. Целые районы населенного пункта были разрушены изнурительными осадными войнами между повстанцами и армией много лет назад. Бои измотали повстанцев, которые были вынуждены уйти.
Тем временем Командир "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани, главный лидер повстанцев, назвал взятие Хомса историческим моментом и призвал бойцов не причинять вреда "тем, кто бросает оружие".
Помимо этого, известно, что повстанцы освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Силы безопасности спешно покинули ее и сожгли документы.
Reuters пишет, что битва за контроль над страной, скорее всего, быстро переместится в столицу. Сообщается, что в субботу жители многочисленных районов Дамаска вышли на протест против Асада, а силы безопасности либо не захотели, либо не смогли их подавить.
Напомним, 7 декабря повстанцы заявили, что уже окружают Дамаск. В то же время сирийская армия отрицала заявления.
Также мы сообщали, что в этот же день Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников в Сирии. Среди эвакуированных — командиры "Кудс", а также часть гражданских и дипломатов.
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