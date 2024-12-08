Сирийские повстанцы захватили город Хомс и направляются в Дамаск

Бойцы сирийский оппозиции. Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

Повстанцы в Сирии объявили, что в воскресенье утром после всего лишь дня боев они полностью взяли под свой контроль ключевой город Хомс. Помимо этого, они двинулись на столицу Дамаск, таким образом поставив под угрозу 24-летнее правление президента Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Тысячи жителей Хомса вышли на улицы после того, как сирийская армия покинула город. Люди танцевали скандируя "Асад ушел, Хомс свободен" и "Да здравствует Сирия и долой Башара Асада".

Повстанцы тем временем стреляли в воздух в знак празднования, а молодежь срывала плакаты с изображением президента Сирии.

Падение Холмса дает повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей. Это в свою очередь, отделяет сирийскую столицу Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и где у его российских союзников есть военно-морская и авиабаза.

Также захват Хомса является мощным символом драматического возвращения повстанческого движения в 13-летнем конфликте. Целые районы населенного пункта были разрушены изнурительными осадными войнами между повстанцами и армией много лет назад. Бои измотали повстанцев, которые были вынуждены уйти.

Тем временем Командир "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани, главный лидер повстанцев, назвал взятие Хомса историческим моментом и призвал бойцов не причинять вреда "тем, кто бросает оружие".

Помимо этого, известно, что повстанцы освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Силы безопасности спешно покинули ее и сожгли документы.

Reuters пишет, что битва за контроль над страной, скорее всего, быстро переместится в столицу. Сообщается, что в субботу жители многочисленных районов Дамаска вышли на протест против Асада, а силы безопасности либо не захотели, либо не смогли их подавить.

Напомним, 7 декабря повстанцы заявили, что уже окружают Дамаск. В то же время сирийская армия отрицала заявления.

Также мы сообщали, что в этот же день Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников в Сирии. Среди эвакуированных — командиры "Кудс", а также часть гражданских и дипломатов.