Повстанці оточують Дамаск, однак армія заперечує відступ — що відомо

Військові в Сирії. Фото: REUTERS/Orhan Qereman

У Сирії повстанці заявляють, що оточують Дамаск. Однак армія заперечує інформацію про відступ.

Про це повідомляє CNN у суботу, 7 грудня.

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Що відбувається в Дамаску

У мережі з'явилися відео з міста Канакер, розташованого неподалік Дамаска. Повстанці також прорвалися до центрального міста Пальміра, перетнувши території під контролем урядових сил.

У передмісті Дамаска вони зруйнували пам'ятник колишньому президенту Хафезу Асаду. На відео видно, як протестувальник заліз на величезний фасад, на якому зображено обличчя, а десятки інших скандували. Повстанці били молотком по частинах статуї, розкидаючи розбиті шматки матеріалу.

Водночас у представництві президента Сирії повідомили, що Башар Асад залишається в Дамаску, попри посилення наступу повстанців.

Нагадаємо, посольство України в Лівані звернулося до своїх громадян у Сирії. Їх закликають виїхати з країни.

Також Росія почала евакуацію своїх військово-морських сил із бази в Тартусі. Це може свідчити про те, що Росія найближчим часом не планує направляти додаткові підкріплення до Сирії.