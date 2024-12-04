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Росія не посилюватиме режим Асада у Сирії, — ISW

4 грудня 2024 07:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія не планує посилювати режим Асада у Сирії, вважають аналітики ISW
Ілюстративне фото: foreignpolicy.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Російська Федерація евакуює військово-морські активи зі своєї бази у Тартусі. Це може означати, що Росія найближчим часом не має наміру відправляти до Сирії значні підкріплення для підтримки режиму сирійського президента Башара Асада.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що сталося

У понеділок, 2 грудня, аналітик OSINT MT Anderson повідомив, що згідно зі супутниковими знімками 30 листопада та 1 грудня, на території російської бази в Тартусі (Сирія) перебували:

  • російські фрегати "Адмірал Горшков", "Адмірал Головко", "Адмірал Григорович";
  • підводний човен класу "Новоросійський Кіло";
  • танкери "Єльня Алтай" та "Вязьма Калінінграднафта".

Однак супутникові знімки від 3 грудня показали, що Росія вивела три фрегати, підводний човен і два неназвані допоміжні судна з бази. Загалом РФ вивела всі кораблі, які розміщувались у Тартусі.

Водночас Росія не може перекинути ці судна у свої чорноморські порти, оскільки Туреччина забезпечує дотримання Конвенції Монтре, яка забороняє російським військовим кораблям проходити через турецькі протоки. Тому РФ швидше за все перекине судна на свої бази на північний захід країни та Калінінградську область.

В ISW також нагадали, що ГУР МО України у вівторок повідомило, що військове командування РФ, ймовірно, перекинуло угруповання сил ненаведеного розміру зі свого Африканського корпусу до Сирії. Під "африканським корпусом" мається на увазі організація, яку було створено Міноборони РФ для заміни операцій ПВК "Вагнера" в Африці після смерті її ватажка Євгена Пригожина.

Висновок ISW

Аналітики пишуть, що не можуть незалежно підтвердити повідомлення про розгортання підрозділів Африканського корпусу у Сирії. Але якщо ці повідомлення правдиві, це буде вказувати на те, що військове командування РФ уникає перекидання регулярних російських військових сил до Сирії зі свого театру військових дій в Україні.

Евакуація суден з території бази у Тартусі і повідомлення про розгортання сил Африканського корпусу в Сирії свідчить про те, що Росія стурбована тим, що сили сирійської опозиції можуть просунутися на південь до Хами (приблизно за 80 км на північний схід від Тартуса) і загрожувати знову ж таки базі у Тартусі.

При цьому російське військове командування найближчим часом не спрямовуватиме до Сирії значні підкріплення, щоб запобігти таким просуванням.

Нагадаємо, днями в ГУР МО України заявили, що росіяни зазнали значних втрат у Сирії. Ба більше, армія РФ опинилася в оточенні, через що Росія звільнила Сергія Киселя — командувача російського угрупування військ в арабській республіці.

Також ми повідомляли, що повстанці в Сирії захопили російську техніку та літак. Це сталося під час стрімкого наступу на російські війська.

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