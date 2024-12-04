Россия не планирует усиливать режим Асада в Сирии, считают аналитики ISW

Российские военные. Иллюстративное фото: foreignpolicy.com

Российская Федерация эвакуирует военно-морские активы со своей базы в Тартусе. Это может означать, что Россия в ближайшем будущем не намерена отправлять в Сирию значительные подкрепления для поддержки режима сирийского президента Башара Асада.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Что произошло

В понедельник 2 декабря аналитик OSINT MT Anderson сообщил, что согласно спутниковым снимкам 30 ноября и 1 декабря, на территории российской базы в Тартусе (Сирия) находились:

российские фрегаты "Адмирал Горшков", "Адмирал Головко", "Адмирал Григорович";

подводная лодка класса "Новороссийск Кило";

танкеры "Ельня Алтай" и "Вязьма Калининграднефть".

Однако спутниковые снимки от 3 декабря показали, что Россия вывела три фрегата, подводную лодку и два неназванных вспомогательных судна с базы. В общей сложности РФ вывела все корабли, которые были размещены в Тартусе.

В то же время Россия не может перебросить эти суда в свои черноморские порты, поскольку Турция обеспечивает соблюдение Конвенции Монтре, которая запрещает российским военным кораблям проходить через турецкие проливы. Поэтому РФ скорее всего перебросит суда на свои базы на северо-запад страны и в Калининградскую область.

В ISW также напомнили, что ГУР МО Украины во вторник сообщило, что военное командование РФ, вероятно, перебросило группировку сил неуказанного размера из своего Африканского корпуса в Сирию. Под "африканским корпусом" имеется ввиду организация, которая была создана Минобороны РФ для замены операций ЧВК "Вагнера" в Африке после смерти ее главаря Евгения Пригожина.

Вывод ISW

Аналитики пишут, что не могут независимо подтвердить сообщения о развертывании подразделений Африканского корпуса в Сирии. Но в случае если эти сообщения правдивы, это будет указывать на то, что военное командование РФ избегает переброски регулярных российских военных сил в Сирию со своего театра военных действий в Украине.

Эвакуация суден с территории базы в Тартусе и сообщение о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствует о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме (примерно в 80 км к северо-востоку от Тартуса) и угрожать опять-таки базе в Тартусе.

При этом российские военное командование не будет в ближайшем будущем направлять в Сирию значительные подкрепления, чтобы предотвратить такие продвижения.

Напомним, на днях в ГУР МО Украины заявили, что россияне понесли значительные потери в Сирии. Более того, армия РФ оказалась в окружении, в связи с чем Россия уволила Сергея Киселя — командующего российской группировкой войск в арабской республике.

Также мы сообщали, что повстанцы в Сирии захватили российскую технику и самолет. Это произошло в ходе стремительного наступления на российские войска.