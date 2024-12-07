Повстанцы окружают Дамаск, однако армия отрицает отступление — что известно

Военные в Сирии. Фото: REUTERS/Orhan Qereman

В Сирии повстанцы заявляют, что окружают Дамаск. Однако армия отрицает информацию об отступлении.

Об этом сообщает CNN в субботу, 7 декабря.

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Что происходит в Дамаске

В сети появились видео из города Канакер, расположенного неподалеку от Дамаска. Повстанцы также прорвались в центральный город Пальмира, пересекая территории под контролем правительственных сил.

В пригороде Дамаска они разрушили памятник бывшему президенту Хафезу Асаду. На видео видно, как протестующий залез на огромный фасад, на котором изображено лицо, а десятки других скандировали. Повстанцы били молотком по частям статуи, разбрасывая разбитые куски материала.

В то же время в представительстве президента Сирии сообщили, что Башар Асад остается в Дамаске, несмотря на усиление наступления повстанцев.

Напомним, посольство Украины в Ливане обратилось к своим гражданам в Сирии. Их призывают уехать из страны.

Также Россия приступила к эвакуации своих военно-морских сил с базы в Тартусе. Это может свидетельствовать о том, что Россия в ближайшее время не собирается направлять дополнительные подкрепления в Сирию.