Сирійські повстанці захопили місто Хомс і прямують до Дамаску

Бійці сирійської опозиції. Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

Повстанці в Сирії оголосили, що в неділю вранці після дня боїв вони повністю взяли під свій контроль ключове місто Хомс. Крім того, вони рушили на столицю Дамаск, таким чином поставивши під загрозу 24-річне правління президента Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Тисячі мешканців Хомса вийшли на вулиці після того, як сирійська армія залишила місто. Люди танцювали скандуючи "Асад пішов, Хомс вільний" і "Хай живе Сирія і геть Башара Асада".

Повстанці тим часом стріляли у повітря на знак святкування, а молодь зривала плакати із зображенням президента Сирії.

Падіння Холмса дає повстанцям контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей. Це, у свою чергу, відокремлює сирійську столицю Дамаск від прибережного регіону, який є оплотом алавітської секти Асада і де у його російських союзників є військово-морська та авіабаза.

Також захоплення Хомса є потужним символом драматичного повернення повстанського руху у 13-річному конфлікті. Цілі райони населеного пункту було зруйновано виснажливими облоговими війнами між повстанцями та армією багато років тому. Бої виснажили повстанців, які були змушені піти.

Тим часом Командир "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулані, головний лідер повстанців, назвав взяття Хомса історичним моментом і закликав бійців не завдавати шкоди "тим, хто кидає зброю".

Крім того, відомо, що повстанці звільнили тисячі ув'язнених із міської в'язниці. Сили безпеки спішно покинули її та спалили документи.

Reuters пише, що битва за контроль над країною, швидше за все, швидко переміститься до столиці. Повідомляється, що в суботу жителі численних районів Дамаска вийшли на протест проти Асада, а сили безпеки або не захотіли або не змогли їх придушити.

Нагадаємо, 7 грудня повстанці заявили, що вже оточують Дамаск. Водночас сирійська армія заперечувала заяву.

Також ми повідомляли, що цього ж дня Іран розпочав евакуацію своїх військових та дипломатичних співробітників у Сирії. Серед евакуйованих — командири "Кудс", а також частина цивільних та дипломатів.