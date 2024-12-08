Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Повстанці у Сирії захопили місто Хомс arrow

Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

8 грудня 2024 04:54
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Сирійські повстанці захопили місто Хомс і прямують до Дамаску
Бійці сирійської опозиції. Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повстанці в Сирії оголосили, що в неділю вранці після дня боїв вони повністю взяли під свій контроль ключове місто Хомс. Крім того, вони рушили на столицю Дамаск, таким чином поставивши під загрозу 24-річне правління президента Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що відомо

Тисячі мешканців Хомса вийшли на вулиці після того, як сирійська армія залишила місто. Люди танцювали скандуючи "Асад пішов, Хомс вільний" і "Хай живе Сирія і геть Башара Асада".

Повстанці тим часом стріляли у повітря на знак святкування, а молодь зривала плакати із зображенням президента Сирії.

Падіння Холмса дає повстанцям контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей. Це, у свою чергу, відокремлює сирійську столицю Дамаск від прибережного регіону, який є оплотом алавітської секти Асада і де у його російських союзників є військово-морська та авіабаза.

Також захоплення Хомса є потужним символом драматичного повернення повстанського руху у 13-річному конфлікті. Цілі райони населеного пункту було зруйновано виснажливими облоговими війнами між повстанцями та армією багато років тому. Бої виснажили повстанців, які були змушені піти.

Тим часом Командир "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулані, головний лідер повстанців, назвав взяття Хомса історичним моментом і закликав бійців не завдавати шкоди "тим, хто кидає зброю".

Крім того, відомо, що повстанці звільнили тисячі ув'язнених із міської в'язниці. Сили безпеки спішно покинули її та спалили документи.

Reuters пише, що битва за контроль над країною, швидше за все, швидко переміститься до столиці. Повідомляється, що в суботу жителі численних районів Дамаска вийшли на протест проти Асада, а сили безпеки або не захотіли або не змогли їх придушити.

Нагадаємо, 7 грудня повстанці заявили, що вже оточують Дамаск. Водночас сирійська армія заперечувала заяву.

Також ми повідомляли, що цього ж дня Іран розпочав евакуацію своїх військових та дипломатичних співробітників у Сирії. Серед евакуйованих — командири "Кудс", а також частина цивільних та дипломатів.

війна Сирія повстанці армія військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

03:40 Росіяни скаржаться на вибухи у Курській та Ростовській областях

03:26 На фронті потрібні люди, які знають хімію — вакансія в "Азов"

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

02:59 ШІ показав, як виглядатиме Бердянськ після деокупації

02:40 Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж

02:01 Риторика команди Трампа щодо України після виборів відрізняється

02:00 У потязі "Київ — Варшава" через полицю могли травмуватися люди

01:32 Чоловік після повістки ухилився від призову — як його покарав суд

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

03:40 Росіяни скаржаться на вибухи у Курській та Ростовській областях

03:26 На фронті потрібні люди, які знають хімію — вакансія в "Азов"

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

02:59 ШІ показав, як виглядатиме Бердянськ після деокупації

02:40 Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж

02:01 Риторика команди Трампа щодо України після виборів відрізняється

02:00 У потязі "Київ — Варшава" через полицю могли травмуватися люди

01:32 Чоловік після повістки ухилився від призову — як його покарав суд

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут