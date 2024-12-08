Асад покинул Сирию, в то время как повстанцы зашли в столицу Дамаск

Повстанцы в Сирии вошли в Дамаск, Асад тем временем улетел
Президент Сирии Башар Асад на фоне событий в стране покинул Дамаск. Тем временем сирийские повстанцы заявляют, что начали входить в столицу.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
По словам двух источников Reuters, Асад в воскресенье сел в самолет и вылетил из Дамаска в неизвестном направлении. Тем временем повстанцы заявили, что вошли в столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.
"Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и снятии с них целей, а также объявлением об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная", — добавили они.
Агентство уточняет, что Седная — это крупная военная тюрьма на окраине Дамаска, где сирийские правительство удерживает тысячи людей.
Напомним, утром в воскресенье повстанцы в Сирии заявили, что полностью захватили город Хомс. Они получили контроль над стратегически важным сирийскими центром и ключевым перекрестком автомагистралей.
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