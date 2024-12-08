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Режим Асада впав — прем'єр Сирії готовий передати владу

8 грудня 2024 06:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прем'єр Сирії погоджується передати владу на тлі краху режиму Асада
Повстанці знімають плакат президента Сирії Башара Асада. Фото: EPA
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Прем'єр-міністр Сирії Мухамед аль-Джалалі заявив, що не покине Дамаск, щоб забезпечити роботу державних інституцій. Водночас він готовий передати владу в країні мирним шляхом.

Про це повідомляє The Times of Israel та низка інших видань.

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Що відомо

Як пишуть ЗМІ, Джалалі у своїй промові, яка транслювалася на його акаунті у Facebook, заявив, що він готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке буде обрано народом. Крім того, він готовий брати участь у будь-якому процесі передачі влади після очевидного падіння режиму Башара Асада.

"Ця країна може бути нормальною країною, яка будує добрі відносини зі своїми сусідами та світом... але це питання залишається за будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом. Ми готові співпрацювати (з цим керівництвом. — Ред.) та запропонувати всі можливі умови", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці повстанці заявили, що повністю захопили місто Хомс. Це своєю чергою дало їм контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей.

Також цього ранку стало відомо, що сирійські повстанці вже почали входити до столиці країни Дамаск. На тлі цього у ЗМІ пишуть, що президент Башар Асад сів на літак і полетів у невідомому напрямку.

Сирія повстанці армія військові солдати

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