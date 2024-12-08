Премьер Сирии согласен передать власть на фоне краха режима Асада

Повстанцы снимают плакат президента Сирии Башара Асада. Фото: EPA

Премьер-министр Сирии Мухамед аль-Джалали заявил, что не покинет Дамаск, чтобы обеспечить работу государственных институтов. В то же время он готов передать власть в стране мирным путем.

Об этом сообщает The Times of Israel и ряд других изданий.

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Что известно

Как пишут СМИ, Джалали в своей речи, которая транслировались на его аккаунте в Facebook, заявил, что он готов сотрудничать с любым руководством, которое будет избрано народом. Помимо этого готов участвовать в любом процессе передачи власти после очевидного падения режима Башара Асада.

"Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и миром... но этот вопрос остается за любым руководством, выбранным сирийским народом. Мы готовы сотрудничать (с этим руководством. — Ред.) и предложить все возможные условия", — добавил он.

Напомним, сегодня утром повстанцы заявили, что полностью захватили населенный пункт Хомс. Это в свою очередь дало им контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей.

Также этим утром стало известно, что сирийские повстанцы уже начали входить в столицу страны Дамаск. На фоне этого в СМИ пишут, что президент Башар Асад улетел на самолете в неизвестном направлении.