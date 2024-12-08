В Сирии самолет, на котором мог находиться Асад, скрылся с радаров

Башар Асад. Фото: Facebook

В Сирии, вблизи города Хомс, пропал с радаров самолет ИЛ-76. На воздушном судне мог находиться сирийский диктатор Башар Асад.

Об этом сообщает ресурс FlightRadar.

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Мониторинговые каналы пишут, что самолет с сирийским диктатором Асадом резко начал терять высоту. Сначала он снизился с 3,5 километра до 700 метров, а затем пропал с радаров. Вероятно, он попал в авиакатастрофу.

Никакие официальные источники не подтверждали эту информацию. В то же время группа сирийских повстанцев освободила Хомс.

CNN пишет, что также повстанцы вошли в столицу Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания армии. На главной площади собрались тысячи людей, которые скандировали "Свобода".

Ранее Reuters писало, что падение Хомса дает повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей.

Также премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джалали заявил, что готов передать власть в стране мирным путем.