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В Сирии на ТВ объявили о падении режима Асада

8 декабря 2024 08:43
Евгения Брюховецкая - редактор
В Сирии объявили о свержении режима Асада
Повстанец уничтожает баннер с фото Башара Асада. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Сирийское государственное телевидение в воскресенье, 8 декабря, объявило о свержении режима диктатора Башара Асада. Он ночью покинул страну, а повстанцы вошли в столицу Дамаск.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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До объявления о свержении режима Асада были сообщения, что повстанцы взяли под контроль Дамаск. На смену 53-летнему режиму повстанцам понадобилось 11 дней.

Так, они вошли во дворец диктатора в городе и объявили это утро началом новой эры. Граждане выходят на улицы и празднуют освобождение.

Ровно 7 лет назад президент России Владимир Путин посещал Сирию и угрожал повстанцам "ударами невиданной жестокости".

"Если террористы снова попытаются поднять голову, российская армия с баз в Тартусе и Хмеймими "нанесет им такие удары, которых они еще не видели", — сказал он.

Также известно, что сегодня ночью российская армия срочно эвакуировала системы ПВО из Дамаска.

Напомним, сегодня самолет ИЛ-76, на котором мог находиться Асад, резко снизился, а затем пропал с радаров.

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Данные из FlightRadar

Издание Reuters писало, что падение Хомса дает повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей.

Сирия повстанцы телеканалы телевидение війна

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