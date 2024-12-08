В Сирии объявили о свержении режима Асада

Повстанец уничтожает баннер с фото Башара Асада. Фото: Reuters

Сирийское государственное телевидение в воскресенье, 8 декабря, объявило о свержении режима диктатора Башара Асада. Он ночью покинул страну, а повстанцы вошли в столицу Дамаск.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Читайте также:

Прекращение режима Асада

До объявления о свержении режима Асада были сообщения, что повстанцы взяли под контроль Дамаск. На смену 53-летнему режиму повстанцам понадобилось 11 дней.

Так, они вошли во дворец диктатора в городе и объявили это утро началом новой эры. Граждане выходят на улицы и празднуют освобождение.

Ровно 7 лет назад президент России Владимир Путин посещал Сирию и угрожал повстанцам "ударами невиданной жестокости".

"Если террористы снова попытаются поднять голову, российская армия с баз в Тартусе и Хмеймими "нанесет им такие удары, которых они еще не видели", — сказал он.

Также известно, что сегодня ночью российская армия срочно эвакуировала системы ПВО из Дамаска.

Напомним, сегодня самолет ИЛ-76, на котором мог находиться Асад, резко снизился, а затем пропал с радаров.

Данные из FlightRadar

Издание Reuters писало, что падение Хомса дает повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей.