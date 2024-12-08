Падение режима Асада — в Сирию вошли израильские танки

Израильские танки. Иллюстративное фото: EFE

Израильские танки вошли в буферную зону в Сирии. Это произошло на фоне заявлений о свержении режима диктатора Башара Асада.

Об этом пишет The Times of Israel.

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В материале говорится, что танки армии Израиля пересекли границы со стороны Голанских высот и вошли в буферную зону в районе Кунейтра.

В то же время армия обороны Израиля сообщила, что согласно оценке ситуации в Сирии, в частности из-за проникновения вооруженных лиц в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы там и в других местах, необходимых для ее защиты. Там отметили, что целью обеспечения безопасности общин Голанских высот и граждан Израиля.

"Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. ЦАХАЛ будет продолжать действовать столько, сколько будет необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его гражданского населения", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ЦАХАЛа

Напомним, сегодня самолет ИЛ-76, на котором мог находиться Асад, резко снизился, а затем пропал с радаров.

А сирийское государственное телевидение объявило о свержении режима диктатора Башара Асада. Он ночью покинул страну, а повстанцы вошли в столицу Дамаск.