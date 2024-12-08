Падение режима Асада — в Сирию вошли израильские танки

В Сирию вошли израильские танки, — СМИ
Израильские танки вошли в буферную зону в Сирии. Это произошло на фоне заявлений о свержении режима диктатора Башара Асада.
Об этом пишет The Times of Israel.
Израиль ввел танки в Сирию
В материале говорится, что танки армии Израиля пересекли границы со стороны Голанских высот и вошли в буферную зону в районе Кунейтра.
В то же время армия обороны Израиля сообщила, что согласно оценке ситуации в Сирии, в частности из-за проникновения вооруженных лиц в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы там и в других местах, необходимых для ее защиты. Там отметили, что целью обеспечения безопасности общин Голанских высот и граждан Израиля.
"Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. ЦАХАЛ будет продолжать действовать столько, сколько будет необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его гражданского населения", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня самолет ИЛ-76, на котором мог находиться Асад, резко снизился, а затем пропал с радаров.
А сирийское государственное телевидение объявило о свержении режима диктатора Башара Асада. Он ночью покинул страну, а повстанцы вошли в столицу Дамаск.
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