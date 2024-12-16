Израиль атаковал военные объекты армии Асада в Сирии

Вибух в одному з міст Сирії після атаки ВВС Ізралю. Фото: скриншот

В ночь на понедельник, 16 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила уничтожать оружие и боеприпасы армии свергнутого режима Башара Асада в Сирии. В частности, израильские самолеты атаковали военные объекты в провинциях Латакия и Тартус, что вызвало мощные взрывы.

Об этом сообщает The Times of Israel и Newsru.co.il.

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"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса "земля-земля", — сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Также там заявляют, что нанесенные удары ВВС ЦАХАЛа этой ночью — являются самыми мощными с 2012 года

Кроме того, в соцсетях публикуют видео, на которых видно полный удар.

Напомним, что около недели назад, вечером 9 декабря, израильские военно-морские силы уничтожили военный флот Сирии.

Также мы писали, что после падения режима Башара Асада, Россия начала активно выводить свой военный континент из Сирии.