Вбивство лідера ХАМАС — Ізраїль офіційно підтвердив свою причетність

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Фото: Fact-news

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац офіційно підтвердив, що країна стоїть за вбивством лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Це сталося влітку 2024 року в Тегерані.

Про це повідомило The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльського міністра у понеділок, 23 грудня.

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Як зазначає видання, Кац звернувся до єменських хуситів, які обстрілюють ізраїльську територію ракетами. Міністр зазначив, що Ізраїль переміг ХАМАС і "Хезболлу".

"У ці дні, коли терористична організація хуситів обстрілює Ізраїль ракетами, я хочу передати їм чітке повідомлення: ми перемогли ХАМАС, ми перемогли Хезболлу, ми засліпили системи захисту в Ірані та пошкодили [ракету ] виробничі системи. Ми повалили режим Асада в Сирії, ми завдали важких ударів по "осі зла", а також завдамо серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені, яка залишилася останньою", — сказав Кац.

Він також додав, що Ізраїль завдасть удару по стратегічній інфраструктурі хуситів та "обезголовить її лідерів".

"Так само, як ми зробили з Ханіє, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді та Сані. Тому, хто підніме руку на Ізраїль, її відріжуть", — зазначив Кац.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю знищила зброю та боєприпаси армії поваленого режиму Башара Асада в Сирії. Зокрема, ізраїльські літаки атакували військові об'єкти в провінціях Латакія та Тартус, що спричинило потужні вибухи.

Сили оборони Ізраїлю готуються до ударів по ядерних об'єктах Ірану. Така можливість з'явилася після того, як були виведені з ладу системи ППО у Сирії.