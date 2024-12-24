Убийство лидера ХАМАС – Израиль официально подтвердил свою причастность

Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Фото: Fact-news

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально подтвердил, что страна стоит за убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании. Это произошло летом 2024 года в Тегеране.

Об этом сообщило The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского министра в понедельник, 23 декабря.

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Как отмечает издание, Кац обратился к йеменским хуситам, обстреливающим израильскую территорию ракетами. Министр отметил, что Израиль победил ХАМАС и "Хезболла".

"В эти дни, когда террористическая организация хуситов обстреливает Израиль ракетами, я хочу передать им четкое сообщение: мы победили ХАМАС, мы победили Хезболлу, мы ослепили системы защиты в Иране и повредили производственные системы. Мы свергли режим Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по "оси зла", а также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая осталась последней", — сказал Кац.

Он также добавил, что Израиль нанесет удар по стратегической инфраструктуре хуситов и "обезглавит ее лидеров".

"Так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы сделаем в Ходейде и Сане. Тому, кто поднимет руку на Израиль, ее отрежут", — отметил Кац.

Напомним, Армия обороны Израиля уничтожила оружие и боеприпасы армии свергнутого режима Башара Асада в Сирии. В частности, израильские самолеты атаковали военные объекты в провинциях Латакия и Тартус, что повлекло за собой мощные взрывы.

Силы обороны Израиля готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана. Такая возможность появилась после того, как были выведены из строя системы ПВО в Сирии.