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Ізраїль повідомляє про зрушення в угодах із ХАМАСом

24 грудня 2024 12:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
Припинення вогню в Газі — що відомо про домовленості
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху. Фото: DEBBIE HILL
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про "певний прогрес" у переговорах щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа. Під час виступу в ізраїльському парламенті, Кнесеті, він підкреслив, що Ізраїль активно працює на всіх рівнях, аби повернути заручників додому.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, що наразі відомо, що з приблизно 250 людей, захоплених ХАМАСом у жовтні під час нападів на південь Ізраїлю, близько 100 осіб досі перебувають у Газі, хоча третина з них вважається загиблими. В атаках, які стали наймасштабнішими за останні роки, загинули близько 1200 осіб.

Нетаньяху зазначив, що не може розкривати деталей переговорів, але одними з ключових факторів прогресу є ліквідація лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара та удари по позиціях бойовиків Хезболли, які підтримує Іран. Ці сили здійснювали ракетні обстріли Ізраїлю з Лівану, намагаючись підтримати ХАМАС.

Нетаньяху сказав: "Ми вживаємо значних заходів по всіх каналах, щоб повернути наших близьких. Я хотів би обережно сказати вам, що є певний прогрес".

Ключові перешкоди попередніх раундів переговорів, зокрема присутність ізраїльських військових у певних районах Гази, наразі відійшли на другий план. Однак серйозною проблемою залишається забезпечення можливості для палестинців повернутися до своїх домівок у північній частині сектору.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац офіційно заявив, що ізраїльські сили здійснили ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії влітку 2024 року. Операція була проведена в столиці Ірану, Тегерані.

Також нещодавно, 16 грудня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по військових об'єктах у сирійських провінціях Латакія та Тартус. Ціллю стали склади зі зброєю та боєприпасами.

 

Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС війна

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