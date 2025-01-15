Блинкен заявил, что из-за обновления сил ХАМАС у Израиля будут проблемы с контролем Сектором Газы

Боевики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

ХАМАС смог привлечь почти столько новых бойцов, сколько Израиль убил во время своего наступления на Сектор Газа. Террористы остаются властью на этой территории и это может усложнить планы послевоенного управления анклавом.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в прощальной речи, сообщает Middle East Eye.

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По его словам, такая ситуация, вероятно, нарушит позицию Израиля после потенциального прекращения огня, учитывая его заявленную цель "полной победы и уничтожения ХАМАС".

"Израильтяне должны отказаться от мифа о том, что они могут осуществить фактическую аннексию без издержек и последствий для демократии Израиля", — сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что Израиль расширяет поселения и национализирует землю "быстрее, чем когда-либо за последнее десятилетие" и что "жестокие нападения поселенцев-экстремистов на палестинских мирных жителей достигли рекордного уровня".

Он заявил, что администрация Байдена хочет, чтобы Палестинская автономия пригласила "международных партнеров для помощи в создании и управлении временной администрацией" в разрушенном анклаве. Он также сказал, что временная миссия безопасности будет включать силы "стран-партнеров" и проверенный палестинский персонал.

Издание напоминает, что Израиль давно настаивает на том, что соглашение должно позволить ему возобновить войну, когда он захочет, тогда как ХАМАС говорит, что освободит заложников лишь в обмен на окончательное прекращение боевых действий.

Напомним, чуть более недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по прекращению огня и освобождению заложников в Газе есть "определенный прогресс".

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