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В ООН вперше назвали кількість біженців, які повернулись до Сирії

4 січня 2025 18:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Падіння режиму Асада — 115 тисяч біженців вже повернулися до Сирії
Сирійські біженці. Ілюстративне фото: The European Union Times
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сирійці, які були змушені залишити країну через війну, масово повертаються додому після падіння режиму Башара Асада. Найбільше повернень зафіксовано з Туреччини Лівану, Єгипту та Йорданії.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

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За даними ООН, 115 тисяч сирійців, які залишили країну через війну, повернулися додому після падіння режиму Башара Асада.

Зокрема, 35 113 осіб повернулися з Туреччини, понад 22 тисячі — з Йорданії. Інші повернення зафіксовані з Лівану та Єгипту.

Незважаючи на це, всередині Сирії залишається близько 664 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 75% з яких — жінки та діти. Водночас майже 486 тисяч ВПО вже змогли повернутися до своїх домівок.

ООН закликає міжнародну спільноту продовжувати підтримувати як біженців, так і внутрішньо переміщених осіб, щоб забезпечити їм безпечне та гідне повернення.

Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада. Тисячі громадян почали повертатися до Сирії.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Ця допомога надана в рамках гуманітарної програми "Зерно з України". Борошно буде розподілено серед 33 250 сімей, а це приблизно 167 000 осіб.  Порції вагою 15 кілограмів вистачить для того, щоб прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.

ООН Сирія біженці війна Башар Асад

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