Падение режима Асада — 115 тысяч беженцев уже вернулись в Сирию

Сирийские беженцы. Иллюстративное фото: The European Union Times

Сирийцы, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны, массово возвращаются домой после падения режима Башара Асада. Больше всего возвращений зафиксировано из Турции, Ливана, Египта и Иордании.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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По данным ООН, 115 тысяч сирийцев, покинувших страну из-за войны, вернулись домой после падения режима Башара Асада.

В частности, 35 113 человек вернулись из Турции, более 22 тысяч — из Иордании. Другие возвращения зафиксированы из Ливана и Египта.

Несмотря на это, внутри Сирии остается около 664 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 75% из которых — женщины и дети. В то же время почти 486 тысяч ВПЛ уже смогли вернуться в свои дома.

ООН призывает международное сообщество продолжать поддерживать как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц, чтобы обеспечить им безопасное и достойное возвращение.

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан начали возвращаться в Сирию.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки. Эта помощь предоставлена в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Мука будет распределена среди 33 250 семей, а это примерно 167 000 человек. Порции весом 15 килограммов хватит для того, чтобы прокормить семью из пяти человек в течение месяца.