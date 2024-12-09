Після повалення режиму в Сирії тисячі громадян повертаються додому

Сирійці. Фото: Aljazerra

Сирійське державне телебачення у неділю, 8 грудня, оголосило про повалення режиму диктатора Башара Асада. Тисячі громадян вирішили повернутися додому, фіксують величезні затори на в'їзд до країни.

Відповідне відео публікують у соцмережах.

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🚨LOOK AT THIS!



These are all Syrian families in Turkey returning to their homeland after years in exile.



Incredible.



pic.twitter.com/R7rC2z6Mc1 — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 8, 2024

Повернення сирійців додому

Тисячі сирійців стоять у величезних заторах, дехто намагається потрапити до Дамаска пішки. Це відбувається на тлі падіння режиму диктатора Башара Асада.

Як пише Reuters, повстанці показали Туреччині деталі плану повалення режиму Асада ще пів року тому, коли Анкарі не вдалося домовитися.

"Інший шлях не спрацьовував роками — спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся", — йшлося в документі.

Це дозволяє мільйонам біженців, розкиданих більше десяти років у таборах по всій Туреччині, Лівані та Йорданії, нарешті повернутися додому.

Видання пише, що раптове повалення режиму в Сирії обмежує можливості Ірану поширювати зброю серед своїх союзників і може коштувати Росії її середземноморської військово-морської бази в Середземному морі.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, падіння режиму Асада є значною геополітичною поразкою для Росії. Це створює серйозні виклики для військової присутності в Сирії.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак подібний до Сирії сценарій може чекати і на Росію.

Крім того, МЗС України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому.