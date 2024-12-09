После свержения режима в Сирии тысячи граждан возвращаются домой

Сирийцы. Фото: Aljazerra

Сирийское государственное телевидение в воскресенье, 8 декабря, объявило о свержении режима диктатора Башара Асада. Тысячи граждан решили вернуться домой, фиксируют огромные пробки на въезд в страну.

Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

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🚨LOOK AT THIS!



These are all Syrian families in Turkey returning to their homeland after years in exile.



Incredible.



pic.twitter.com/R7rC2z6Mc1 — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 8, 2024

Возвращение сирийцев домой

Тысячи сирийцев стоят в огромных пробках, некоторые пытаются попасть в Дамаск пешком. Это происходит на фоне падения режима диктатора Башара Асада.

Как пишет Reuters, повстанцы показали Турции детали плана свержения режима Асада еще полгода назад, когда Анкаре не удалось договориться.

"Другой путь не срабатывал годами — попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь", — говорилось в документе.

Это позволяет миллионам беженцев, разбросанных более десяти лет в лагерях по всей Турции, Ливане и Иордании, наконец-то вернуться домой.

Издание пишет, что внезапное свержение режима в Сирии ограничивает возможности Ирана распространять оружие среди своих союзников и может стоить России ее средиземноморской военно-морской базы в Средиземном море.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что падение режима Асада является значительным геополитическим поражением для России. Это создает серьезные вызовы для военного присутствия в Сирии.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подобный Сирии сценарий может ждать и Россию.

Кроме того, МИД Украины выразил готовность проложить путь к возобновлению отношений с Сирией в будущем.