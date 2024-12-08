Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Асада в Сирії. Він наголосив, що подібний сценарій може чекати і на Росію.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram у неділю, 8 грудня.

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За словами Єрмака, сирійське фіаско Росії є наслідком "геополітичної дурості та обмеженості Путіна".

"Подібний сценарій може чекати і на Росію", — додав він.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Росіяни евакуюють кораблі з Тартуса

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Ситуація навколо Сирії. Фото: ГУР

"Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки. У столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення", — йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що 8 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубін" північного флоту РФ.

"Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя — ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході", — додали в розвідці.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер Сирії Башар Асад покинув Дамаск на тлі подій, що відбуваються в країні. А сирійські повстанці стверджують, що розпочали наступ на столицю.

Також існують припущення, що в Тартусі міг бути збитий літак Асада.