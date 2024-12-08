Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал падение режима Асада в Сирии. Он подчеркнул, что подобный сценарий может ожидать и Россию.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в воскресенье, 8 декабря.

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По словам Ермака, сирийское фиаско России является следствием "геополитической глупости и ограниченности Путина".

"Подобный сценарий может ждать и Россию", — добавил он.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Россияне эвакуируют корабли из Тартуса

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что россияне выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Ситуация вокруг Сирии. Фото: ГУР

"Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики. В столице Сирии Дамаске под контролем оппозиционных к Асаду сил находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения", — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что 8 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота РФ.

"После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью — вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", — добавили в разведке.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, лидер Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий, происходящих в стране. А сирийские повстанцы утверждают, что начали наступление на столицу.

Также существует предположение, что в Тартусе могли сбить самолет Асада.