У Тартусі могли збити літак Башара Асада — припускають, що це зробили російські С-300

Лідер Сирії Башар аль-Асад. Фото: росЗМІ

У Тартусі могли збити літак сирійського лідера Башара аль-Асада. У мережі припускають, що це зробили російські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Про це пише Intelschizo у соцмережі X у неділю, 8 грудня.

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"Російські С-300 в Тартусі, можливо, збили літак Асада з неба", — йдеться у повідомленні.

Літак Асада. Фото: FlightRadar

Зв'язок був втрачений на висоті близько 533 метри над сирійським аеродромом Хірбет Тін Нур, який розташований на висоті приблизно 529 метрів.

Допис Intelschizo. Фото: скриншот

Водночас трекінговий сервіс FlightRadar повідомив, що літак, на борту якого міг бути Асад, зник із радарів у зоні GPS-перешкод. Внаслідок цього могли загубити сигнал.

Літак Асада. Фото: FlightRadar

"Проте ми вважаємо, що дані в цілому дають досить хороше уявлення про те, що сталося з літаком", — йдеться у повідомленні.

Літак Асада. Фото: FlightRadar

Допис FlightRadar. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада.

Також Новини.LIVE розповіли, що відомо про сирійського лідера, який втік з країни.