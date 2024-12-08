У Тартусі могли збити літак Башара Асада — припускають, що це зробили російські С-300

Літак лідера Сирії могли збити російські ЗРК — що відомо
У Тартусі могли збити літак сирійського лідера Башара аль-Асада. У мережі припускають, що це зробили російські зенітно-ракетні комплекси С-300.
Про це пише Intelschizo у соцмережі X у неділю, 8 грудня.
Збиття літака Асада
"Російські С-300 в Тартусі, можливо, збили літак Асада з неба", — йдеться у повідомленні.
Зв'язок був втрачений на висоті близько 533 метри над сирійським аеродромом Хірбет Тін Нур, який розташований на висоті приблизно 529 метрів.
Водночас трекінговий сервіс FlightRadar повідомив, що літак, на борту якого міг бути Асад, зник із радарів у зоні GPS-перешкод. Внаслідок цього могли загубити сигнал.
"Проте ми вважаємо, що дані в цілому дають досить хороше уявлення про те, що сталося з літаком", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада.
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