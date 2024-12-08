В Тартусе могли сбить самолет Башара Асада — предполагают, что это сделали российские С-300

Самолет лидера Сирии могли сбить российские ЗРК — что известно
В Тартусе могли сбить самолет сирийского лидера Башара аль-Асада. В сети предполагают, что это сделали российские зенитно-ракетные комплексы С-300.
Об этом пишет Intelschizo в соцсети X в воскресенье, 8 декабря.
Сбитие самолета Асада
"Российские С-300 в Тартусе, возможно, сбили самолет Асада с неба", — говорится в сообщении.
Связь была утрачена на высоте около 533 метров над сирийским аэродромом Хирбет Тин Нур, который находится на высоте примерно 529 метров.
В то же время трекинговый сервис FlightRadar сообщил, что самолет, на борту которого мог быть Асада, исчез с радаров в зоне GPS-помех. Вследствие этого мог потеряться сигнал.
"Однако мы считаем, что данные в целом дают достаточно хорошее представление о том, что произошло с самолетом", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада.
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