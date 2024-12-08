Україна будуватиме відносини з Сирією після падіння Асада

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому. У відомстві наголосили, що падіння режиму Башара Асада є незворотньою долею всіх диктатур.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга у неділю, 8 грудня.

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"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", — зазначив очільник МЗС.

Очільник МЗС наголосив, що необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону. Також необхідно забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", — додав Сибіга.

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якому заявило, що "події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України".

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Також ми розповідали, що у Дамаску розграбували приватну резиденцію нещодавно скинутого диктатора Башара Асада. Повстанці виносили меблі, а також топтали портрети усунутого від влади правителя.