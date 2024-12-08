Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією arrow

В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією

8 грудня 2024 19:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україна будуватиме відносини з Сирією після падіння Асада
Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому. У відомстві наголосили, що падіння режиму Башара Асада є незворотньою долею всіх диктатур.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга у неділю, 8 грудня.

Читайте також:

Співпраця з Сирією

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", — зазначив очільник МЗС.

Очільник МЗС наголосив, що необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону. Також необхідно забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", — додав Сибіга.

заява Сибіги
Пост Сибіги. Фото: скриншот

Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якому заявило, що "події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України".

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Також ми розповідали, що у Дамаску розграбували приватну резиденцію нещодавно скинутого диктатора Башара Асада. Повстанці виносили меблі, а також топтали портрети усунутого від влади правителя.

війна МЗС Сирія Україна дипломатія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

19:35 Водіям не варто поспішати — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

19:14 В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією

19:11 Посольство США знову попередило про зростання загрози в Україні

18:47 На Львівщині чоловіка не випустили за кордон — вирок суду

18:40 Вихід з НАТО та видобуток нафти — головне з інтерв'ю Трампа

18:30 Синоптики попередили про холодну погоду в Одесі завтра

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

19:35 Водіям не варто поспішати — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

19:14 В МЗС пояснили, як будуватимуть подальші відносини з Сирією

19:11 Посольство США знову попередило про зростання загрози в Україні

18:47 На Львівщині чоловіка не випустили за кордон — вирок суду

18:40 Вихід з НАТО та видобуток нафти — головне з інтерв'ю Трампа

18:30 Синоптики попередили про холодну погоду в Одесі завтра

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника