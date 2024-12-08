Украина будет строить отношения с Сирией после падения Асада

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины выразило готовность проложить путь к возобновлению отношений с Сирией в будущем. В ведомстве подчеркнули, что падение режима Башара Асада необратима судьба всех диктатур.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в воскресенье, 8 декабря.

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"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается. Сейчас главная цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", — отметил глава МИД.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для стабилизации региона.

"Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", — добавил Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Позже МИД распространил комментарий о падении режима Асада, в котором заявил, что "события в Сирии демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает на произвол судьбы своих ближайших союзников ради продолжения агрессии против Украины".

Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна переживала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

Также мы рассказывали, что в Дамаске разграбили частную резиденцию недавно свергнутого диктатора Башара Асада. Повстанцы выносили мебель, а также топтали портреты отстраненного от власти правителя.