У Дамаску розграбували резиденцію Башара Асада

Бунтівники в резиденції Башара Асада. Фото: Al Jazeera

У Дамаску розграбували приватну резиденцію нещодавно скинутого диктатора Башара Асада. Повстанці виносили меблі, а також топтали портрети усунутого від влади правителя.

Про це повідомляє Al Jazeera у неділю, 8 грудня.

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Резиденцію Асада пограбували

Повстанці, а також їхні прихильники, пограбували резиденцію Асада. Вони винесли меблі, а також потрощили портрети колишнього диктатора.

У мережі також показали особистий бункер молодшого брата колишнього президента Сирії Махера Асада. Він командував 4 бронетанковою дивізією, частини якої втекли до Іраку.

У той же час армія Лівану заявила, що посилює свою присутність на кордоні з сусідньою Сирією після падіння уряду Асада і захоплення повстанцями Дамаска.

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

В свою чергу, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Асада в Сирії. Він наголосив, що подібний сценарій може чекати і на Росію.