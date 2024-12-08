В Дамаске разграбили резиденцию Башара Асада

Мятежники в резиденции Башара Асада. Фото: Al Jazeera

В Дамаске разграбили частную резиденцию недавно свергнутого диктатора Башара Асада. Повстанцы выносили мебель, а также топтали портреты отстраненного от власти правителя.

Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 8 декабря.

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Повстанцы, а также их приверженцы, ограбили резиденцию Асада. Они вынесли мебель, а также разбили портреты бывшего диктатора.

В сети также был показан личный бункер младшего брата бывшего президента Сирии Махера Асада. Он командовал 4 бронетанковой дивизией, части которой бежали в Ирак.

В то же время армия Ливана заявила, что усугубляет свое присутствие на границе с соседней Сирией после падения правительства Асада и захвата повстанцами Дамаска.

Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна испытывала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал падение режима Асада в Сирии. Он подчеркнул, что подобный сценарий может ожидать и Россию.