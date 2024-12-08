У мережі показали гараж Башара Асада, який втік з Сирії

Втеча Асада — у мережі показали гараж лідера Сирії
У мережі показали гараж сирійського лідера Башара Асада. Відомо, що 8 грудня він втік з країни.
Відео опублікувало місцеве ЗМІ у соцмережі X.
Гараж Асада
На відео можна побачити автомобілі таких марок:
- Ferrari;
- Audi;
- Cadillac;
- Aston Martin;
- Rolls-Royce та інші.
Їх можуть вилучити на користь опозиції.
Нагадаємо, Башар аль-Асад є лідером Сирії вже 24 роки, з яких половину часу країна переживає постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.
Також події в Сирії не залишилися поза увагою керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, який зазначив, що подібний результат може очікувати й Росію.
Читайте Новини.LIVE!