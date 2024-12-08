У мережі показали гараж Башара Асада, який втік з Сирії

Лідер Сирії Башар аль-Асад. Фото: росЗМІ

У мережі показали гараж сирійського лідера Башара Асада. Відомо, що 8 грудня він втік з країни.

Відео опублікувало місцеве ЗМІ у соцмережі X.

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На відео можна побачити автомобілі таких марок:

Ferrari;

Audi;

Cadillac;

Aston Martin;

Rolls-Royce та інші.

Їх можуть вилучити на користь опозиції.

Нагадаємо, Башар аль-Асад є лідером Сирії вже 24 роки, з яких половину часу країна переживає постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Також події в Сирії не залишилися поза увагою керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, який зазначив, що подібний результат може очікувати й Росію.